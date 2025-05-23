Текстовая трансляция

Гейм 1 - Фране Нинцевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Фране Нинцевич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Патрик Месзарос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 6 - Фране Нинцевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Фране Нинцевич - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Патрик Месзарос - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Патрик Месзарос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 10 - Фране Нинцевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 11 - Патрик Месзарос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 12 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Фране Нинцевич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Фране Нинцевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Фране Нинцевич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Патрик Месзарос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 18 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Фране Нинцевич - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Фране Нинцевич - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 22 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 23 - Фране Нинцевич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 24 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 26 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 27 - Патрик Месзарос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 28 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 29 - Фране Нинцевич - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 30 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 31 - Патрик Месзарос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40