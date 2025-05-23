23.05.2025
Смотреть онлайн Фране Нинцевич - Патрик Месзарос 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest: Фране Нинцевич — Патрик Месзарос . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 04.
МСК, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 04
UTR Pro Budapest
Завершен
(5:7, 7:6, 1:6)
1 : 2
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фране Нинцевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Фране Нинцевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Патрик Месзарос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Фране Нинцевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Фране Нинцевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Патрик Месзарос - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Патрик Месзарос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Фране Нинцевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Патрик Месзарос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Фране Нинцевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Фране Нинцевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Фране Нинцевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Патрик Месзарос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Фране Нинцевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Фране Нинцевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Фране Нинцевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Патрик Месзарос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Фране Нинцевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Патрик Месзарос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Патрик Месзарос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 32 - Патрик Месзарос - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
8
Двойные ошибки
6
5
Выигрыш первой подачи
57%
81%
Реализация брейк - пойнтов
38%
43%
