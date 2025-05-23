23.05.2025
Марко Марич - Рафаэль Кис Балаж 23.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest: Марко Марич — Рафаэль Кис Балаж . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 13:50 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 04.
МСК, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 04
UTR Pro Budapest
Завершен
(7:5, 5:7, 6:2)
2 : 1
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Марко Марич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Марко Марич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Марко Марич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Марко Марич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Марко Марич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Марко Марич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Марко Марич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Марко Марич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Марко Марич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Марко Марич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Марко Марич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Марко Марич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
8
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
71%
82%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
