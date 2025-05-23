Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.05.2025

Смотреть онлайн Марко Марич - Рафаэль Кис Балаж 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest: Марко МаричРафаэль Кис Балаж . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 13:50 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 04.

МСК, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 04
UTR Pro Budapest
Марко Марич
Завершен
(7:5, 5:7, 6:2)
2 : 1
23 мая 2025
Рафаэль Кис Балаж
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Марко Марич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Марко Марич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Марко Марич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Марко Марич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Марко Марич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Марко Марич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Марко Марич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Марко Марич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Марко Марич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Марко Марич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Марко Марич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Марко Марич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Рафаэль Кис Балаж - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
0
8
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
71%
82%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Наполи Наполи
Аталанта Аталанта
22 Ноября
22:45
Вильярреал Вильярреал
Майорка Майорка
22 Ноября
23:00
Осасуна Осасуна
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
22 Ноября
20:30
Ренн Ренн
Монако Монако
22 Ноября
21:00
Ланс Ланс
Страсбург Страсбург
22 Ноября
19:00
Кёльн Кёльн
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
22 Ноября
20:30
Рубин Рубин
Ахмат Ахмат
22 Ноября
19:30
Самара Самара
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
22 Ноября
18:30
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
Рогле Рогле
22 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA