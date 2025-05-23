23.05.2025
Смотреть онлайн Андрас Нещ - Илья Белобородко 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest: Андрас Нещ — Илья Белобородко . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 06.
МСК, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 06
UTR Pro Budapest
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Илья Белобородко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Илья Белобородко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Илья Белобородко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Андрас Нещ - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Илья Белобородко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Андрас Нещ - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Илья Белобородко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Андрас Нещ - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Илья Белобородко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Илья Белобородко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Илья Белобородко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Андрас Нещ - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Андрас Нещ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Илья Белобородко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Илья Белобородко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Илья Белобородко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Илья Белобородко - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
51%
74%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
