21.05.2025
Смотреть онлайн Икуми Ямадзаки - Гауль Джанг 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Andong: Икуми Ямадзаки — Гауль Джанг . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Andong
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
50%
52%
Реализация брейк - пойнтов
54%
100%
