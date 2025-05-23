23.05.2025
Смотреть онлайн Kristyna Damaskova - Marie Krymlova 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest Women: Kristyna Damaskova — Marie Krymlova . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 02.
МСК, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 02
UTR Pro Budapest Women
Завершен
(6:1, 2:6, 6:4)
(6:1, 2:6, 6:4)
2 : 1
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Marie Krymlova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Marie Krymlova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Marie Krymlova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Marie Krymlova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Marie Krymlova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Marie Krymlova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Marie Krymlova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Marie Krymlova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Marie Krymlova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Marie Krymlova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Marie Krymlova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
54%
57%
Реализация брейк - пойнтов
88%
45%
Комментарии к матчу