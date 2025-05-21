21.05.2025
Смотреть онлайн Эудисе Чун - Сохён Парк 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Andong: Эудисе Чун — Сохён Парк . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Andong
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сохён Парк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Эудисе Чун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Эудисе Чун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
30%
78%
Реализация брейк - пойнтов
20%
75%
Комментарии к матчу