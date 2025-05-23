23.05.2025
Смотреть онлайн Гергей Мадараш - Martín Garcia Ripoll Orenes 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest: Гергей Мадараш — Martín Garcia Ripoll Orenes . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 12:55 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 03.
МСК, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 03
UTR Pro Budapest
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Martín Garcia Ripoll Orenes - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Гергей Мадараш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Martín Garcia Ripoll Orenes - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Гергей Мадараш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Гергей Мадараш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Гергей Мадараш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Гергей Мадараш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Гергей Мадараш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Martín Garcia Ripoll Orenes - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Гергей Мадараш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Martín Garcia Ripoll Orenes - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Гергей Мадараш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Гергей Мадараш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Гергей Мадараш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Гергей Мадараш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Гергей Мадараш - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
65%
55%
Реализация брейк - пойнтов
80%
0%
Комментарии к матчу