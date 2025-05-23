23.05.2025
Смотреть онлайн Марсель Бартаковичс - Габор Хорнунг 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest: Марсель Бартаковичс — Габор Хорнунг . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 04.
МСК, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 04
UTR Pro Budapest
Отказ
(Победитель: Марсель Бартаковичс)
(Победитель: Марсель Бартаковичс)
0 : 0
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Габор Хорнунг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Марсель Бартаковичс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Габор Хорнунг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Габор Хорнунг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Марсель Бартаковичс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Марсель Бартаковичс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Марсель Бартаковичс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Габор Хорнунг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Марсель Бартаковичс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Марсель Бартаковичс - взял свою подачу со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
43%
58%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
Комментарии к матчу