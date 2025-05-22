22.05.2025
Смотреть онлайн David Petrovic - Илья Белобородко 22.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest: David Petrovic — Илья Белобородко . Начало встречи 22 мая 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 03.
МСК, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 03
UTR Pro Budapest
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
22 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Илья Белобородко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Илья Белобородко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Илья Белобородко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Илья Белобородко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Илья Белобородко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - David Petrovic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Илья Белобородко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Илья Белобородко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Илья Белобородко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Илья Белобородко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Илья Белобородко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Илья Белобородко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Илья Белобородко - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
67%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
45%
