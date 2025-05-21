21.05.2025
Смотреть онлайн Jaden Dewandaka Tan - Рёта Танума 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Urayasu: Jaden Dewandaka Tan — Рёта Танума . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Meikai University - Court 01.
МСК, Корт: Meikai University - Court 01
UTR Pro Urayasu
Завершен
(5:7, 1:6)
0 : 2
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Jaden Dewandaka Tan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Jaden Dewandaka Tan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Рёта Танума - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Рёта Танума - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
5
0
Выигрыш первой подачи
59%
68%
Реализация брейк - пойнтов
40%
71%
