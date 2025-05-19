Смотреть онлайн Kosuke Nakanishi - Такеясу Сэкигучи 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Urayasu: Kosuke Nakanishi — Такеясу Сэкигучи . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Meikai University - Court 02.