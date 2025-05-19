19.05.2025
Смотреть онлайн Kosuke Nakanishi - Такеясу Сэкигучи 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Urayasu: Kosuke Nakanishi — Такеясу Сэкигучи . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Meikai University - Court 02.
МСК, Корт: Meikai University - Court 02
UTR Pro Urayasu
Завершен
(7:6, 6:2)
(7:6, 6:2)
2 : 0
19 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Такеясу Сэкигучи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Такеясу Сэкигучи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Такеясу Сэкигучи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Такеясу Сэкигучи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Такеясу Сэкигучи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Такеясу Сэкигучи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Такеясу Сэкигучи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Такеясу Сэкигучи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
64%
51%
Реализация брейк - пойнтов
46%
50%
Комментарии к матчу