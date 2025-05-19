Фрибет 15000₽
19.05.2025

Смотреть онлайн Такэто Такамисава - Haru Kawanaka 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Urayasu: Такэто ТакамисаваHaru Kawanaka . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Meikai University - Court 01.

МСК, Корт: Meikai University - Court 01
UTR Pro Urayasu
Такэто Такамисава
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
19 мая 2025
Haru Kawanaka
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Haru Kawanaka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Такэто Такамисава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Haru Kawanaka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Такэто Такамисава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Haru Kawanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Такэто Такамисава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Haru Kawanaka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Haru Kawanaka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
71%
46%
Реализация брейк - пойнтов
83%
50%
Комментарии к матчу
