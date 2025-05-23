Фрибет 15000₽
23.05.2025

Смотреть онлайн Norbert Marosik - Kornel Halmos 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest: Norbert MarosikKornel Halmos . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 13:05 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 05.

МСК, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 05
UTR Pro Budapest
Norbert Marosik
Отказ
(Победитель: Kornel Halmos)
0 : 1
23 мая 2025
Kornel Halmos
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kornel Halmos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Kornel Halmos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Norbert Marosik - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Kornel Halmos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Kornel Halmos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Norbert Marosik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Kornel Halmos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Kornel Halmos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Kornel Halmos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Norbert Marosik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Kornel Halmos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Kornel Halmos - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
47%
72%
Реализация брейк - пойнтов
25%
75%
