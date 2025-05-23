Гейм 1 - Терезия Пергакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Антонина Чайка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 3 - Антонина Чайка - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Антонина Чайка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Терезия Пергакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 6 - Антонина Чайка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 7 - Терезия Пергакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Антонина Чайка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 9 - Терезия Пергакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 10 - Терезия Пергакова - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Антонина Чайка - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Антонина Чайка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 13 - Антонина Чайка - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Терезия Пергакова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0