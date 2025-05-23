23.05.2025
Смотреть онлайн Терезия Пергакова - Антонина Чайка 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest Women: Терезия Пергакова — Антонина Чайка . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 06.
МСК, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 06
UTR Pro Budapest Women
Завершен
(5:7, 2:6)
0 : 2
23 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Терезия Пергакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Антонина Чайка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Антонина Чайка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Антонина Чайка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Терезия Пергакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Антонина Чайка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Терезия Пергакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Антонина Чайка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Терезия Пергакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Терезия Пергакова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Антонина Чайка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Антонина Чайка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Антонина Чайка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Терезия Пергакова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Антонина Чайка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Антонина Чайка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Терезия Пергакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Антонина Чайка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Антонина Чайка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Антонина Чайка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
33%
50%
Реализация брейк - пойнтов
38%
80%
