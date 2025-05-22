22.05.2025
Смотреть онлайн Kristyna Damaskova - Китти Мольнар 22.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest Women: Kristyna Damaskova — Китти Мольнар . Начало встречи 22 мая 2025 запланировано на 13:05 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 05.
МСК, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 05
UTR Pro Budapest Women
Завершен
(4:6, 7:6, 3:6)
1 : 2
22 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Китти Мольнар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Китти Мольнар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Китти Мольнар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Китти Мольнар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Китти Мольнар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Китти Мольнар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Китти Мольнар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Китти Мольнар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Китти Мольнар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Китти Мольнар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Китти Мольнар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Китти Мольнар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Китти Мольнар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Китти Мольнар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Китти Мольнар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Китти Мольнар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Китти Мольнар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Китти Мольнар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
54%
59%
Реализация брейк - пойнтов
47%
45%
