13.05.2025
Смотреть онлайн Арно Жиль Байи - Святослав Гулин 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Vic: Арно Жиль Байи — Святослав Гулин . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Vic
Завершен
(1:6, 3:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Святослав Гулин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Святослав Гулин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Святослав Гулин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Святослав Гулин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Святослав Гулин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Святослав Гулин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Арно Жиль Байи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Святослав Гулин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Святослав Гулин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Святослав Гулин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Святослав Гулин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Святослав Гулин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Святослав Гулин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
48%
73%
Реализация брейк - пойнтов
20%
71%
