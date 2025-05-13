13.05.2025
Смотреть онлайн Мария Мартинез Вакеро - Адития Карунаратне 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Monzon: Мария Мартинез Вакеро — Адития Карунаратне . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Monzon
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мария Мартинез Вакеро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Адития Карунаратне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мария Мартинез Вакеро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Адития Карунаратне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Адития Карунаратне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Мария Мартинез Вакеро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Мария Мартинез Вакеро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Мария Мартинез Вакеро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Мария Мартинез Вакеро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Адития Карунаратне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Мария Мартинез Вакеро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Адития Карунаратне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Мария Мартинез Вакеро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Адития Карунаратне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Мария Мартинез Вакеро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Адития Карунаратне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Мария Мартинез Вакеро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Мария Мартинез Вакеро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Адития Карунаратне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Мария Мартинез Вакеро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Мария Мартинез Вакеро - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
65%
55%
Реализация брейк - пойнтов
80%
40%
