13.05.2025
Смотреть онлайн Ariadna G P Canals - Лючия L Domingo 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Monzon: Ariadna G P Canals — Лючия L Domingo . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Monzon
Завершен
(3:6, 1:6)
(3:6, 1:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ariadna G P Canals - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Лючия L Domingo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Лючия L Domingo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Лючия L Domingo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Ariadna G P Canals - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Лючия L Domingo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Лючия L Domingo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ariadna G P Canals - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Лючия L Domingo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Лючия L Domingo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Ariadna G P Canals - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Лючия L Domingo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Лючия L Domingo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Лючия L Domingo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Лючия L Domingo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Лючия L Domingo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
46%
48%
Реализация брейк - пойнтов
75%
70%
Комментарии к матчу