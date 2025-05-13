13.05.2025
Смотреть онлайн Наталия Фехр - Andrea Cabio 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Монастир: Наталия Фехр — Andrea Cabio . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Монастир
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Andrea Cabio - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Andrea Cabio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Andrea Cabio - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Andrea Cabio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Наталия Фехр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Наталия Фехр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Andrea Cabio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Andrea Cabio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Andrea Cabio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Andrea Cabio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Наталия Фехр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Andrea Cabio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Andrea Cabio - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Andrea Cabio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Andrea Cabio - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
36%
57%
Реализация брейк - пойнтов
67%
67%
