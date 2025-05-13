Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.05.2025

Смотреть онлайн Marta Podolak - Varvara Bernovich 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Монастир: Marta PodolakVarvara Bernovich . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Монастир
Marta Podolak
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
13 мая 2025
Varvara Bernovich
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Marta Podolak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Marta Podolak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Varvara Bernovich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Varvara Bernovich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Varvara Bernovich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Varvara Bernovich - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Varvara Bernovich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Marta Podolak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Varvara Bernovich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Varvara Bernovich - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Varvara Bernovich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Varvara Bernovich - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Marta Podolak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Varvara Bernovich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Varvara Bernovich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Varvara Bernovich - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
0
6
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
58%
71%
Реализация брейк - пойнтов
40%
60%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Омские Крылья Омские Крылья
13 Ноября
16:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
13 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA