13.05.2025
Смотреть онлайн Marta Podolak - Varvara Bernovich 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Монастир: Marta Podolak — Varvara Bernovich . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Монастир
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Marta Podolak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Marta Podolak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Varvara Bernovich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Varvara Bernovich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Varvara Bernovich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Varvara Bernovich - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Varvara Bernovich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Marta Podolak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Varvara Bernovich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Varvara Bernovich - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Varvara Bernovich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Varvara Bernovich - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Marta Podolak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Varvara Bernovich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Varvara Bernovich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Varvara Bernovich - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
6
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
58%
71%
Реализация брейк - пойнтов
40%
60%
