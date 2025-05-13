13.05.2025
Смотреть онлайн Celia Anson Sanchez - Елена Джованна Гисслер 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Monzon: Celia Anson Sanchez — Елена Джованна Гисслер . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Monzon
Завершен
(4:6, 1:6)
(4:6, 1:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Celia Anson Sanchez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Елена Джованна Гисслер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Celia Anson Sanchez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Елена Джованна Гисслер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Елена Джованна Гисслер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Celia Anson Sanchez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Елена Джованна Гисслер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Елена Джованна Гисслер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Celia Anson Sanchez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Елена Джованна Гисслер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Елена Джованна Гисслер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Елена Джованна Гисслер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Елена Джованна Гисслер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Celia Anson Sanchez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Елена Джованна Гисслер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Елена Джованна Гисслер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Елена Джованна Гисслер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
52%
67%
Реализация брейк - пойнтов
40%
42%
Комментарии к матчу