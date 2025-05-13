13.05.2025
Смотреть онлайн Тамара Шрамкова - Зара Даркен 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Монастир: Тамара Шрамкова — Зара Даркен . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Монастир
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тамара Шрамкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Зара Даркен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Тамара Шрамкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Тамара Шрамкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Тамара Шрамкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Зара Даркен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Тамара Шрамкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Тамара Шрамкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Тамара Шрамкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Тамара Шрамкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Тамара Шрамкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Тамара Шрамкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Зара Даркен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Зара Даркен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Тамара Шрамкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Тамара Шрамкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
69%
54%
Реализация брейк - пойнтов
36%
9%
Комментарии к матчу