13.05.2025
Смотреть онлайн Лия Фернандес - Марика Джонс 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Монастир: Лия Фернандес — Марика Джонс . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Монастир
Завершен
(6:1, 5:3)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лия Фернандес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Лия Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Лия Фернандес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Лия Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Марика Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Лия Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Лия Фернандес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Марика Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Лия Фернандес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Лия Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Марика Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Лия Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Лия Фернандес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Лия Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Марика Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
62%
43%
Реализация брейк - пойнтов
67%
38%
Комментарии к матчу