13.05.2025
Смотреть онлайн Адди Гупта - Федерика Росси 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Монастир: Адди Гупта — Федерика Росси . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Монастир
Завершен
(1:6, 2:6)
(1:6, 2:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Федерика Росси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Федерика Росси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Федерика Росси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Адди Гупта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Федерика Росси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Федерика Росси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Федерика Росси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Адди Гупта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Федерика Росси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Адди Гупта - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Федерика Росси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Федерика Росси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Федерика Росси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Федерика Росси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Федерика Росси - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
56%
100%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу