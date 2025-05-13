Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Alaa Essid - Лариса Бекметова 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Монастир: Alaa EssidЛариса Бекметова . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Монастир
Alaa Essid
Завершен
(2:6, 0:6)
0 : 2
13 мая 2025
Лариса Бекметова
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лариса Бекметова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лариса Бекметова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Alaa Essid - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Лариса Бекметова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Alaa Essid - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Лариса Бекметова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Лариса Бекметова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лариса Бекметова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Лариса Бекметова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Лариса Бекметова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Лариса Бекметова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Лариса Бекметова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Лариса Бекметова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Лариса Бекметова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
28%
70%
Реализация брейк - пойнтов
67%
70%
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA