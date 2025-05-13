13.05.2025
Смотреть онлайн Аубан Дрокет - Байлен Браун 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Монастир: Аубан Дрокет — Байлен Браун . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Монастир
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Байлен Браун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Аубан Дрокет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Аубан Дрокет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Аубан Дрокет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Аубан Дрокет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Аубан Дрокет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Аубан Дрокет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Аубан Дрокет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Аубан Дрокет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Байлен Браун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Аубан Дрокет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Байлен Браун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Аубан Дрокет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Аубан Дрокет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Аубан Дрокет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
0
7
Выигрыш первой подачи
62%
46%
Реализация брейк - пойнтов
54%
67%
Комментарии к матчу