13.05.2025
Смотреть онлайн Юлия Грабер - Семенистая Дарья 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — WTA Парма: Юлия Грабер — Семенистая Дарья, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Парма
Завершен
(6:4, 3:6, 6:1)
(6:4, 3:6, 6:1)
2 : 1
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Семенистая Дарья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Семенистая Дарья - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Юлия Грабер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Семенистая Дарья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Семенистая Дарья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Юлия Грабер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Юлия Грабер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Юлия Грабер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Юлия Грабер
Семенистая Дарья
0 побед
1 победа
0%
100%
27.09.2025
Семенистая Дарья
2:0
Юлия Грабер
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
58%
65%
Реализация брейк - пойнтов
71%
38%
Игры 1/16 финала
13.05
2
1
6
3
4
6
6
4
Завершен
13.05
0
2
5
7
2
6
Завершен
13.05
2
1
2
6
6
2
6
4
Завершен
13.05
0
2
4
6
3
6
Завершен
13.05
2
0
6
3
6
4
Завершен
13.05
0
2
5
7
0
6
Завершен
13.05
2
0
6
2
6
0
Завершен
13.05
0
2
3
6
1
6
Завершен
13.05
2
1
6
4
3
6
6
1
Завершен
13.05
0
2
6
7
3
6
Завершен
13.05
2
0
6
2
6
4
Завершен
Комментарии к матчу