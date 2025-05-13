13.05.2025
Смотреть онлайн Nikola Jovic - Таха Баади 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Nikola Jovic — Таха Баади . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:1, 4:6, 6:1)
2 : 1
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Таха Баади - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Nikola Jovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Nikola Jovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Nikola Jovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Таха Баади - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Таха Баади - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Таха Баади - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Таха Баади - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Таха Баади - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Nikola Jovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Таха Баади - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Nikola Jovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Таха Баади - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Nikola Jovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
67%
58%
Реализация брейк - пойнтов
55%
40%
