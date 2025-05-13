13.05.2025
Смотреть онлайн Мика Липп - Алафия Айени 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Мика Липп — Алафия Айени . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мика Липп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Алафия Айени - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Алафия Айени - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мика Липп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Мика Липп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Мика Липп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мика Липп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Мика Липп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Мика Липп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Мика Липп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Алафия Айени - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Мика Липп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Алафия Айени - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Мика Липп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Алафия Айени - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Мика Липп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Мика Липп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
7
Выигрыш первой подачи
73%
61%
Реализация брейк - пойнтов
62%
25%
