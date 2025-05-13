13.05.2025
Смотреть онлайн Ник Микович - Ivan Biletic 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Prijedor: Ник Микович — Ivan Biletic . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Prijedor
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ник Микович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Ivan Biletic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Ник Микович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Ник Микович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ivan Biletic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ник Микович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ник Микович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ivan Biletic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Ivan Biletic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ник Микович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Ivan Biletic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ник Микович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ник Микович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Ник Микович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ivan Biletic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Ник Микович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Ivan Biletic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ник Микович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ivan Biletic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Ник Микович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
68%
56%
Реализация брейк - пойнтов
57%
67%
Комментарии к матчу