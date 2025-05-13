13.05.2025
Смотреть онлайн Антонио Волявец - Matteo Mesaglio 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Prijedor: Антонио Волявец — Matteo Mesaglio . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Prijedor
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Антонио Волявец - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Антонио Волявец - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Matteo Mesaglio - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Антонио Волявец - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Matteo Mesaglio - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Антонио Волявец - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Антонио Волявец - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Антонио Волявец - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Антонио Волявец - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Антонио Волявец - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Matteo Mesaglio - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Антонио Волявец - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Matteo Mesaglio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Антонио Волявец - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Matteo Mesaglio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Антонио Волявец - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Matteo Mesaglio - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Антонио Волявец - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
85%
63%
Реализация брейк - пойнтов
38%
0%
Комментарии к матчу