13.05.2025
Смотреть онлайн Юунес Лалами Лаароусси - Стийн Пел 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bastad: Юунес Лалами Лаароусси — Стийн Пел . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 10:45 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bastad
Завершен
(7:6, 5:7, 0:1)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стийн Пел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Стийн Пел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Стийн Пел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Стийн Пел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Стийн Пел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Юунес Лалами Лаароусси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Стийн Пел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Юунес Лалами Лаароусси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Стийн Пел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Стийн Пел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Стийн Пел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Стийн Пел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Стийн Пел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Стийн Пел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Стийн Пел - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
7
0
Двойные ошибки
7
4
Выигрыш первой подачи
70%
69%
Реализация брейк - пойнтов
33%
43%
Комментарии к матчу