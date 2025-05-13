13.05.2025
Смотреть онлайн Алекса Каратанчева - Андреа Обрадович 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Алекса Каратанчева — Андреа Обрадович . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:1, 6:2)
(6:1, 6:2)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алекса Каратанчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Алекса Каратанчева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Алекса Каратанчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Алекса Каратанчева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Алекса Каратанчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Андреа Обрадович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Алекса Каратанчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Алекса Каратанчева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Андреа Обрадович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Алекса Каратанчева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Алекса Каратанчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Алекса Каратанчева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Алекса Каратанчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Андреа Обрадович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Алекса Каратанчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
59%
43%
Реализация брейк - пойнтов
64%
67%
Комментарии к матчу