13.05.2025
Смотреть онлайн Мария Фернанда Эрасо Гонсалес - Юлия Готовко 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Мария Фернанда Эрасо Гонсалес — Юлия Готовко . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юлия Готовко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Юлия Готовко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Юлия Готовко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Юлия Готовко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Юлия Готовко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Юлия Готовко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Юлия Готовко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Юлия Готовко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Юлия Готовко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Юлия Готовко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Юлия Готовко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Юлия Готовко - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
44%
80%
Реализация брейк - пойнтов
0%
71%
Комментарии к матчу