13.05.2025
Смотреть онлайн Хустина Мария Гонсалес Даниэле - Maria Shmakova 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Хустина Мария Гонсалес Даниэле — Maria Shmakova . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(7:5, 5:7, 4:6)
(7:5, 5:7, 4:6)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Maria Shmakova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Maria Shmakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Хустина Мария Гонсалес Даниэле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Maria Shmakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Хустина Мария Гонсалес Даниэле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Хустина Мария Гонсалес Даниэле - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Maria Shmakova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Хустина Мария Гонсалес Даниэле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Хустина Мария Гонсалес Даниэле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Maria Shmakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Хустина Мария Гонсалес Даниэле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Хустина Мария Гонсалес Даниэле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Maria Shmakova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Хустина Мария Гонсалес Даниэле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Maria Shmakova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Хустина Мария Гонсалес Даниэле - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Maria Shmakova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Хустина Мария Гонсалес Даниэле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Maria Shmakova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Maria Shmakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Хустина Мария Гонсалес Даниэле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Хустина Мария Гонсалес Даниэле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Maria Shmakova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Maria Shmakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Maria Shmakova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Maria Shmakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Хустина Мария Гонсалес Даниэле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Maria Shmakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Хустина Мария Гонсалес Даниэле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 30 - Хустина Мария Гонсалес Даниэле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Хустина Мария Гонсалес Даниэле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 32 - Maria Shmakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 33 - Maria Shmakova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 34 - Maria Shmakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
8
Выигрыш первой подачи
58%
61%
Реализация брейк - пойнтов
50%
47%
Комментарии к матчу