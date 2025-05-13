13.05.2025
Смотреть онлайн Мерседес Аристеги - Stefania Bojica 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Мерседес Аристеги — Stefania Bojica . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(5:7, 6:1, 4:6)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Stefania Bojica - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Stefania Bojica - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Stefania Bojica - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Мерседес Аристеги - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Stefania Bojica - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мерседес Аристеги - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Мерседес Аристеги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Мерседес Аристеги - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Stefania Bojica - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мерседес Аристеги - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Stefania Bojica - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Stefania Bojica - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Мерседес Аристеги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Мерседес Аристеги - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Stefania Bojica - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Мерседес Аристеги - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Мерседес Аристеги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Мерседес Аристеги - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Мерседес Аристеги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Мерседес Аристеги - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Мерседес Аристеги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Stefania Bojica - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Stefania Bojica - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Stefania Bojica - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Stefania Bojica - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Stefania Bojica - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Мерседес Аристеги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Мерседес Аристеги - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Stefania Bojica - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
61%
59%
Реализация брейк - пойнтов
35%
56%
Комментарии к матчу