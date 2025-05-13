13.05.2025
Смотреть онлайн Евгений Филиппов - Егор Агафонов 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Tbilisi: Евгений Филиппов — Егор Агафонов . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:11 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Tbilisi
Завершен
(3:6, 6:3, 3:6)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Евгений Филиппов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Евгений Филиппов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Егор Агафонов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Егор Агафонов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Егор Агафонов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Евгений Филиппов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Егор Агафонов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Егор Агафонов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Егор Агафонов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Евгений Филиппов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Евгений Филиппов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Евгений Филиппов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Егор Агафонов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Евгений Филиппов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Егор Агафонов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Евгений Филиппов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Егор Агафонов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Евгений Филиппов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Евгений Филиппов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Евгений Филиппов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Егор Агафонов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Егор Агафонов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Егор Агафонов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Егор Агафонов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Егор Агафонов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Евгений Филиппов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Егор Агафонов - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
6
Двойные ошибки
5
12
Выигрыш первой подачи
74%
71%
Реализация брейк - пойнтов
43%
44%
Комментарии к матчу