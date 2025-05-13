Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Александре Бакши - Антон Чехов 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Tbilisi: Александре БакшиАнтон Чехов . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Tbilisi
Александре Бакши
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
13 мая 2025
Антон Чехов
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александре Бакши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Александре Бакши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Александре Бакши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Александре Бакши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Александре Бакши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Александре Бакши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Александре Бакши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Александре Бакши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Антон Чехов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Александре Бакши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Александре Бакши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Александре Бакши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Александре Бакши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Александре Бакши - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
6
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
71%
62%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
Комментарии к матчу
