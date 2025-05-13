13.05.2025
Смотреть онлайн Dmitrii Shirokii - Amir Asylkozhaev 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tehran: Dmitrii Shirokii — Amir Asylkozhaev . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tehran
Завершен
(6:2, 6:1)
(6:2, 6:1)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Amir Asylkozhaev - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Dmitrii Shirokii - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Amir Asylkozhaev - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Dmitrii Shirokii - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Dmitrii Shirokii - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Dmitrii Shirokii - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Dmitrii Shirokii - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Dmitrii Shirokii - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Dmitrii Shirokii - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Dmitrii Shirokii - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Dmitrii Shirokii - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Dmitrii Shirokii - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Amir Asylkozhaev - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Dmitrii Shirokii - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Dmitrii Shirokii - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
71%
52%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу