14.05.2025
МСК
ITF M25 Tbilisi
Завершен
(2:6, 6:3, 5:7)
1 : 2
14 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Эрик Арутюнян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Эрик Арутюнян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Тибо Колсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Тибо Колсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Эрик Арутюнян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Тибо Колсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Тибо Колсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Эрик Арутюнян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
8
12
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
77%
67%
Реализация брейк - пойнтов
40%
33%
