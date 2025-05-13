13.05.2025
Смотреть онлайн Евгений Карловский - Джем Илкель 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Tbilisi: Евгений Карловский — Джем Илкель . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Tbilisi
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джем Илкель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Джем Илкель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Евгений Карловский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Евгений Карловский - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Евгений Карловский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Евгений Карловский - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Евгений Карловский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Евгений Карловский - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Джем Илкель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Евгений Карловский - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Евгений Карловский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Евгений Карловский - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Джем Илкель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Евгений Карловский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Джем Илкель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Евгений Карловский - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Джем Илкель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Евгений Карловский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
7
3
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
78%
62%
Реализация брейк - пойнтов
57%
50%
Комментарии к матчу