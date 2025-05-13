13.05.2025
Смотреть онлайн Чинмэйа Дев Чаухан - Лука Тодорович 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tehran: Чинмэйа Дев Чаухан — Лука Тодорович . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 12:11 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tehran
Завершен
(4:6, 6:7)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чинмэйа Дев Чаухан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Лука Тодорович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Чинмэйа Дев Чаухан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Лука Тодорович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Чинмэйа Дев Чаухан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Лука Тодорович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Лука Тодорович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Лука Тодорович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Чинмэйа Дев Чаухан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Лука Тодорович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Чинмэйа Дев Чаухан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Лука Тодорович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Чинмэйа Дев Чаухан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Чинмэйа Дев Чаухан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Лука Тодорович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Лука Тодорович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Чинмэйа Дев Чаухан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Лука Тодорович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Чинмэйа Дев Чаухан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Лука Тодорович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Чинмэйа Дев Чаухан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Лука Тодорович - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
8
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
66%
76%
Реализация брейк - пойнтов
25%
33%
