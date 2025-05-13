13.05.2025
Смотреть онлайн Alcala Gurri/Plans - Paardekooper/Torcq 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Vic MD: Alcala Gurri/Plans — Paardekooper/Torcq . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Vic MD
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Paardekooper/Torcq - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Alcala Gurri/Plans - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Paardekooper/Torcq - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Paardekooper/Torcq - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Paardekooper/Torcq - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Alcala Gurri/Plans - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Paardekooper/Torcq - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Alcala Gurri/Plans - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Paardekooper/Torcq - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Alcala Gurri/Plans - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Paardekooper/Torcq - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Alcala Gurri/Plans - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Paardekooper/Torcq - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Paardekooper/Torcq - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Paardekooper/Torcq - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Alcala Gurri/Plans - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Paardekooper/Torcq - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Paardekooper/Torcq - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
61%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
43%
Комментарии к матчу