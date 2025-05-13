13.05.2025
Смотреть онлайн Клемен Табур - Тим Хандел 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Vic: Клемен Табур — Тим Хандел . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Vic
Завершен
(7:6, 6:2)
(7:6, 6:2)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тим Хандел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Тим Хандел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Клемен Табур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Клемен Табур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Клемен Табур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Клемен Табур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Клемен Табур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
3
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
74%
59%
Реализация брейк - пойнтов
31%
50%
Комментарии к матчу