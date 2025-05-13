13.05.2025
Смотреть онлайн Александр Чепик - Даниил Петровский 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tehran: Александр Чепик — Даниил Петровский . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tehran
Завершен
(3:6, 6:3, 0:1)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Даниил Петровский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Александр Чепик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Даниил Петровский - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Александр Чепик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Даниил Петровский - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Александр Чепик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Даниил Петровский - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Даниил Петровский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Даниил Петровский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Александр Чепик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Даниил Петровский - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Александр Чепик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Даниил Петровский - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Александр Чепик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Даниил Петровский - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Александр Чепик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Александр Чепик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Александр Чепик - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
10
2
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
69%
68%
Реализация брейк - пойнтов
9%
20%
