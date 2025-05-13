13.05.2025
Смотреть онлайн Иван Иванов - Alejandro Arcila 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Szentendre: Иван Иванов — Alejandro Arcila . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Szentendre
Завершен
(6:1, 6:7, 6:3)
2 : 1
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Иван Иванов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Иван Иванов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Иван Иванов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Иван Иванов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Иван Иванов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Alejandro Arcila - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Иван Иванов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Иван Иванов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Alejandro Arcila - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Иван Иванов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Иван Иванов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Alejandro Arcila - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Alejandro Arcila - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Alejandro Arcila - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Alejandro Arcila - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Иван Иванов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Иван Иванов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Иван Иванов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Alejandro Arcila - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Alejandro Arcila - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Иван Иванов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Иван Иванов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Alejandro Arcila - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Alejandro Arcila - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Иван Иванов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Иван Иванов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Иван Иванов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Иван Иванов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
67%
54%
Реализация брейк - пойнтов
45%
67%
Комментарии к матчу