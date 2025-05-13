13.05.2025
Смотреть онлайн Бора Сенгул - Ozan Avanoglu 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tehran: Бора Сенгул — Ozan Avanoglu . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tehran
Завершен
(6:3, 6:7, 1:0)
(6:3, 6:7, 1:0)
2 : 1
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бора Сенгул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ozan Avanoglu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Бора Сенгул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ozan Avanoglu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Бора Сенгул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ozan Avanoglu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Бора Сенгул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Бора Сенгул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Бора Сенгул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Бора Сенгул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Бора Сенгул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ozan Avanoglu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Бора Сенгул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ozan Avanoglu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ozan Avanoglu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Бора Сенгул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Бора Сенгул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Ozan Avanoglu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Ozan Avanoglu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Ozan Avanoglu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Бора Сенгул - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
7
15
Выигрыш первой подачи
70%
75%
Реализация брейк - пойнтов
27%
100%
Комментарии к матчу