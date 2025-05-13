13.05.2025
Смотреть онлайн Элса Джакмо - Юйэ Юань 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — WTA Париж: Элса Джакмо — Юйэ Юань, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 13:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
WTA Париж
Завершен
(3:6, 6:3, 6:3)
2 : 1
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юйэ Юань - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Юйэ Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Элса Джакмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Юйэ Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Элса Джакмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Юйэ Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Юйэ Юань - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Элса Джакмо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Юйэ Юань - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Элса Джакмо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Элса Джакмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Элса Джакмо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Юйэ Юань - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Юйэ Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Элса Джакмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Элса Джакмо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Юйэ Юань - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Элса Джакмо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Юйэ Юань - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Элса Джакмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Элса Джакмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Элса Джакмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Юйэ Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Элса Джакмо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Элса Джакмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Юйэ Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Элса Джакмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
70%
58%
Реализация брейк - пойнтов
50%
56%
