13.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — WTA Париж: Варвара Грачева — Луиза Чирико, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 13:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Париж
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Варвара Грачева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Луиза Чирико - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Варвара Грачева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Варвара Грачева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Варвара Грачева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Варвара Грачева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Варвара Грачева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Варвара Грачева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Луиза Чирико - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Варвара Грачева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Варвара Грачева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Луиза Чирико - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Варвара Грачева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Варвара Грачева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Варвара Грачева - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
62%
53%
Реализация брейк - пойнтов
83%
20%
