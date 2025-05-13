Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Джени Лим - Катерина Синякова 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияWTA Париж: Джени ЛимКатерина Синякова, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Париж
Джени Лим
Завершен
(2:6, 6:7)
0 : 2
13 мая 2025
Катерина Синякова
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джени Лим - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Катерина Синякова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Джени Лим - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Катерина Синякова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Катерина Синякова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Катерина Синякова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Катерина Синякова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Катерина Синякова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Джени Лим - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Катерина Синякова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Джени Лим - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Катерина Синякова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Джени Лим - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Катерина Синякова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Джени Лим - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Джени Лим - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Катерина Синякова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Катерина Синякова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Катерина Синякова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Джени Лим - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
2
0
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
58%
70%
Реализация брейк - пойнтов
18%
36%
Игры 1/16 финала
13.05
Франция Диане Парри США Хайли Батист
1
2
6
3
2
6
3
6
Завершен
13.05
Россия Камилла Рахимова Франция Ksenia Efremova
2
0
6
3
6
3
Завершен
13.05
США Аманда Анисимова Украина Юлия Стародубцева
2
0
6
1
6
2
Завершен
13.05
Франция Фиона Ферро Россия Анастасия Захарова
0
2
2
6
2
6
Завершен
13.05
Россия Эрика Андреева Англия Кэти Болтер
0
2
4
6
4
6
Завершен
13.05
Франция Элса Джакмо Китай Юйэ Юань
2
1
3
6
6
3
6
3
Завершен
13.05
Франция Варвара Грачева США Луиза Чирико
2
0
6
1
6
2
Завершен
13.05
Франция Хлоя Пакет Австралия Кимберли Биррелл
2
1
7
5
3
6
6
3
Завершен
13.05
Франция Джени Лим Чехия Катерина Синякова
0
2
2
6
6
7
Завершен
13.05
Таиланд Мананчая Савангкаев Япония Моюка Учиджима
1
2
6
1
4
6
3
6
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA