13.05.2025
Смотреть онлайн Джени Лим - Катерина Синякова 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — WTA Париж: Джени Лим — Катерина Синякова, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Париж
Завершен
(2:6, 6:7)
(2:6, 6:7)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джени Лим - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Катерина Синякова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Джени Лим - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Катерина Синякова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Катерина Синякова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Катерина Синякова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Катерина Синякова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Катерина Синякова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Джени Лим - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Катерина Синякова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Джени Лим - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Катерина Синякова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Джени Лим - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Катерина Синякова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Джени Лим - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Джени Лим - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Катерина Синякова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Катерина Синякова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Катерина Синякова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Джени Лим - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
58%
70%
Реализация брейк - пойнтов
18%
36%
Игры 1/16 финала
Комментарии к матчу